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Хави объяснил, почему он решил продолжить работу в Катаре.

Хави счастлив, что сможет еще год поработать с командой, которую он строил на протяжении сезона-2019/20 и уверен в ее успехах.

"Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжить работу с Аль-Саддом, и счастлив, что руководство клуба меня поддержало, – цитирует главного тренера первой команды официальный сайт катарского клуба. – Нам удалось построить хороший коллектив, осталось лишь заполнить некоторые позиции, чтобы команда была готова к успешному выступлению как во внутренних, так и международных турнирах".

По словам Хави, главной задачей на трансферном рынке является удержать Акрама Афифа и пригласить легионеров, которые смогут заменить Габи и Марко Фабиана.

Ранее сообщалось, что Хави и Аль-Садд подписали новый контракт до окончания сезона-2020/21.