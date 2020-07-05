Хави объяснил, почему он решил продолжить работу в Катаре.
Хави, фото ФК Аль-Садд
05 июля 2020, 16:43
Хави счастлив, что сможет еще год поработать с командой, которую он строил на протяжении сезона-2019/20 и уверен в ее успехах.
"Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжить работу с Аль-Саддом, и счастлив, что руководство клуба меня поддержало, – цитирует главного тренера первой команды официальный сайт катарского клуба. – Нам удалось построить хороший коллектив, осталось лишь заполнить некоторые позиции, чтобы команда была готова к успешному выступлению как во внутренних, так и международных турнирах".
По словам Хави, главной задачей на трансферном рынке является удержать Акрама Афифа и пригласить легионеров, которые смогут заменить Габи и Марко Фабиана.
Ранее сообщалось, что Хави и Аль-Садд подписали новый контракт до окончания сезона-2020/21.