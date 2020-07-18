Другое 18 июля 2020, 18:40 Мускрон не будет фарм-клубом Лилля Владелец Лилля Жерар Лопес сообщил, что клубы просто заключили договор о сотрудничестве. Фото ФК Мускрон 18 июля 2020, 18:40 Жерар Лопес опроверг информацию о том, что Лилль выкупит Мускрон — сообщил официальный Твиттер бельгийского клуба. "Мускрон не будет ни "фарм-клубом", ни "сателлитом" Лилля, – заявил основной акционер "догов". – Мы просто заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве для подготовки футболистов". Ранее сообщалось, что Лилль намерен выкупить Мускрон, не сумевший пройти аттестацию для участия в чемпионате Бельгии. Команды Лилль Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте