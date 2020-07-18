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Владелец Лилля Жерар Лопес сообщил, что клубы просто заключили договор о сотрудничестве.

Жерар Лопес опроверг информацию о том, что Лилль выкупит Мускрон — сообщил официальный Твиттер бельгийского клуба.

"Мускрон не будет ни "фарм-клубом", ни "сателлитом" Лилля, – заявил основной акционер "догов". – Мы просто заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве для подготовки футболистов".

Ранее сообщалось, что Лилль намерен выкупить Мускрон, не сумевший пройти аттестацию для участия в чемпионате Бельгии.