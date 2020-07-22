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Никлас Дорш покинул неудачника плей-офф за место в первой Бундеслиге.

Гент подписал четырехлетний контракт с центральным полузащитником Никласом Доршем — сообщил официальный сайт клуба.

После неудачи в плей-офф против Вердера за место в первой Бундеслиге Хайденхайм лишился молодого игрока, решившего попытать счастья за пределами Германии.

Прошедший все юношеские и молодежную сборные Германии воспитанник школы Хайденхайма начинал профессиональную карьеру в Баварии (61 матч и 7 голов за вторую команду и 1 матч и 1 гол за первую), после чего вернулся в Хайденхайм (69 матчей во всех турнирах, 3 гола).