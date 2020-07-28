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Клуб не будет подавать апелляцию на это наказание, хотя и считает его несправедливым.

Федерация футбола Польши наказала Краковию за организацию договорных матчей в весенней части сезона-2003/04, сообщил официальный сайт организации.

С клуба снимут 5 очков в чемпионате в следующем сезоне, а также Краковия обязана выплатить штраф в миллион злотых (примерно 230 тысяч евро).

"Это наказание несправедливое. Несколько лет назад ГКС Белхатув получил штраф в полмиллиона злотых, но не снятие очков. Но я понимаю, мы более известный клуб, поэтому ожидания были другими", — заявил владелец Краковии Януш Филипяк Sport.pl.

"Мы приняли наказание, потому что оно связано с прошлым. Хотим избавиться от проблемы и всех этих слухов, из-за которых возникали странные контексты, перешептывания. Это привело к тому, что мы пошли на компромисс. Все витало в воздухе слишком долго, нужно было это остановить".

Пять очков вряд ли будут угрожать прописке Краковии в элитном дивизионе. После 37 туров команда идет на седьмом месте в верхней восьмерке.

Недавно краковский клуб, за который выступает украинец Алексей Дитятьев, выиграл первый в своей истории Кубок Польши.