Борьба за место в основе для украинского нападающего станет немного сложнее.
фото Гент
02 августа 2020, 14:49
Гент объявил о подписании нападающего Хайденхайма Тима Кляйндинста, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
При своих 194 см роста немец должен стать прямым конкурентом украинского нападающего.
Отметим, что Кляйндинст отличился 16 голами и шестью результативными передачами за 30 поединков минувшего сезона.
Напомним, что Роман Яремчук восстановился после травмы и уже радует результативностью на сборах.