Гент объявил о подписании нападающего Хайденхайма Тима Кляйндинста, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

При своих 194 см роста немец должен стать прямым конкурентом украинского нападающего.

Отметим, что Кляйндинст отличился 16 голами и шестью результативными передачами за 30 поединков минувшего сезона.

Напомним, что Роман Яремчук восстановился после травмы и уже радует результативностью на сборах.