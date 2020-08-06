Сербский клуб внес игрока в заявку на сезон.
Неманья Иванович, ФК Заря
06 августа 2020, 12:26
Бывший нападающий Зари Неманья Иванович перешел в Златибор, сообщает официальный сайт сербской лиги.
Форвард попал в заявку сербского клуба на сезон и уже успел провести один поединок.
Иванович присоединился к Заре в январе 2019-го из Синделича, но не сумел закрепиться в луганском клубе. В футболке "черно-белых" 23-летний игрок провел 6 матчей и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что защитник Зари Богдан Михайличенко перешел в Андерлехт.