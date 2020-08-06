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Сербский клуб внес игрока в заявку на сезон.

Бывший нападающий Зари Неманья Иванович перешел в Златибор, сообщает официальный сайт сербской лиги.

Форвард попал в заявку сербского клуба на сезон и уже успел провести один поединок.

Иванович присоединился к Заре в январе 2019-го из Синделича, но не сумел закрепиться в луганском клубе. В футболке "черно-белых" 23-летний игрок провел 6 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Зари Богдан Михайличенко перешел в Андерлехт.