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Андалусийцы стремятся к очередному трофею Лиги Европы.

В поединке четвертьфинала Лиги Европы Севилья в одноматчевом противостоянии сумела минимально обыграть Вулверхэмптон.

Таким образом, нервионцы не проигрывают уже 19 поединок кряду во всех турнирах, установив тем самым клубный рекорд.

Отметим, что последний раз команда Лопетеги знала вкус поражения еще в поединке 23-го тура чемпионата Испании против Сельты (1:2).

Также вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между Севильей и Вулверхэмптоном.