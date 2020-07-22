Украина

Арбитры из Харькова Катерина Монзуль и Анатолий Абдула получили назначения на матчи Колос — Днепр-1 и Александрия — Мариуполь.

Комитет арбитров УАФ доверил судьбу полуфиналов плей-офф за третью путевку в Лигу Европы от Украины Катерине Монзуль и Анатолию Абдуле — сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч Колос — Днепр-1 рассудит Катерина Монзуль (арбитр VAR — Евгений Арановский), а поединок Александрия — Мариуполь пройдет под присмотром Анатолия Абдулы (система VAR на этом матче работать не будет).

Оба матча пройдут 25 июля. Матч Колос — Днепр-1 состоится в Киеве на стадионе Динамо имени В.В.Лобановского (начало в 17:00), а Александрия — Мариуполь — в Александрии на стадионе Ника (начало в 19:30).

Финал состоится 29 июля на поле финалиста, занявшего более высокое место в турнирной таблице чемпионата.