Украина: Первая лига

Катерина Монзуль получила назначение на исторический матч 25-го тура Первой лиги между Оболонь-Бровар и Рухом.

В 25-м туре Первой лиги состоится матч, в котором впервые во втором украинском дивизионе будет использована система VAR.

Матч Оболонь-Бровар Рух обслужит судейская бригада во главе с харьковчанкой Катериной Монзуль — сообщил официальный сайт УАФ.

Арбитром VAR на матче претендентов на путевки в Премьер-лигу будет Виталий Романов.

Матч Оболонь-Бровар — Рух состоится в понедельник, 20 июля. Начало в 19:00.