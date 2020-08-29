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Молодежная сборная Украины готовится к квалификационным матчам чемпионата Европы-2021.

Молодежная сборная Украины впервые за девять месяцев вернулась к тренировочному процессу на сборах, чтобы подготовиться к двум выездным матчам квалификации к чемпионату Европы-2021 (U-21) против Дании и Финляндии.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями от возвращения к работе со своими подопечными.

"Такое впечатление, что я на седьмом небе от счастья. Очень соскучился по работе! Рад видеть ребят! Вижу огонь в их глазах. Для меня это самое главное", — заявил Ротань в программе Футбол NEWS.

Напомним, до 3 сентября молодежная сборная Украины будет работать в Киеве, а затем чартерным рейсом отправится в датский Ольборг, где 4-го числа состоится матч квалификации ЧЕ-2021 со сборной Дании. 8 сентября сборная Украины в Хельсинки встретится со сверстниками из Финляндии.