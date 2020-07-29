Украина

Ковалевцы будут сеянными во втором раунде квалификации.

Колос обыграл Мариуполь в финале плей-офф и выборол путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Потенциальными соперниками ковалевцев во втором квалификационном раунде могут стать Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба. Колос будет сеянным во время жеребьевки и получит в соперники кого-то из списка:

Мозервелл (Шотландия), Вадуц (Лихтенштейн), Кукеси, Лачи, Теута Дюрреш (Албания), Анортосис (Кипр), Арис (Греция), ОФИ (Греция), Валетта, Хибернианс, Сиренс (все — Мальта), Вентспилс, Рига, Вальмиерас (все — Латвия), Олимпия Любляна, Мура (оба — Словения), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Серветте Женева (Швейцария), Войводина (Сербия), Бачка Топола (Сербия), Нымме Калью, Левадия, Пайде (все — Эстония), Осиек (Хорватия), Шахтер Солигорск (Беларусь), Хаммарбю (Швеция), Санта Колома, Энгорданы (Андорра), Хафнарфьордур, Брейдаблик, Викингур (оба — Исландия), Глимт (Норвегия), Викинг (Норвегия), Прогрес, Дифферданге, Унион Титус (все — Люксембург), Ритериай, Каунас (Литва), ЦСКА София, Локомотив Пловдив, Славия София (все — Болгария), Сутьеска (Черногория), Гонвед, Пушкаш Академия (оба — Венгрия), Маккаби Хайфа (Израиль), Бейтар (Израиль), Ордабасы (Казахстан), Кайсар (Казахстан), Нефчи (Азербайджан), Шемрок Роверс, Дерри Сити, Богемианс (Ирландия), Б35, НСИ Рунавик, Торшавн (оба — Фарреры), Кесла (Азербайджан) , Сумгаит (Азербайджан), Ботошани (Румыния), Пяст, Краковия (оба — Польша), Дунайска Стреда, Ружемберок, Жилина (все — Словакия), Ла-Фиорита, Тре Пенне (оба — Сан-Марино), Железничар, Борац Банья Лука (оба — Босния и Герцеговина), Сабуртало, Динамо Батуми, Локомотиви Тбилиси (все – Грузия), Шкупи, Ренова (оба – Северная Македония), Петрокуб, Сфантул, Динамо-Авто (все – Молдова), Ширак, Ноа (оба – Армения), Интер Турку, Илвес Тампере, Гонка Эспоо (все – Финляндия), Бала Таун (Уэльс).

Отметим, что список команд приблизительный. Некоторые из команд ниже могут оказаться сеянными, если кто-то из сеяных в первом раунде квалификации не смогут его преодолеть.