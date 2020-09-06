Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 4 лиги A, в котором сыграют Испания и Украина.

Андрей Шевченко оказался в непростой ситуации из-за неожиданного вылета Тараса Степаненко из заявки на поединок с Испанией. Дебют Игоря Харантина придется на крайне важный поединок по этой причине. При этом, тренерский штаб также решил сделать выводы после неудачной игры Евгения Коноплянки, и в стартовом составе оказался Марлос.

У Испании, по сравнению с игрой против Германии, целый ряд изменений. В атаке будет пара форвардов из Фати и Морено, Навас опустится на фланг обороны, а в центральной линии сохранил свое место только Тиаго.

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино — Фати, Морено.

Запасные: Аррисабалага, Симон, Карвахаль, Льоренте, Бускетс, Руис, Гарсия, Гайя, Оскар, Родриго, Ф. Торрес.



Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Зинченко, Харатин — Ярмоленко, Яремчук, Марлос.