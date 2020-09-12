Трансфер сорвется только в случае провала медосмотра.
Василий Кравец, Лех
12 сентября 2020, 12:53
Украинский защитник Леганеса Василий Кравец проходит медосмотр в познаньском Лехе, сообщил официальный сайт клуба.
Поляки возьмут игрока в годичную аренду с правом последующего выкупа. Стоимость выкупа не разглашается.
В Кравце тренерский штаб Леха, скорее всего, видит замену Владимиру Костевичу. На Владимира уже особо не рассчитывают, поскольку он подписал предварительный контракт с Динамо и зимой станет футболистом киевского клуба.