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Трансфер сорвется только в случае провала медосмотра.

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец проходит медосмотр в познаньском Лехе, сообщил официальный сайт клуба.

Поляки возьмут игрока в годичную аренду с правом последующего выкупа. Стоимость выкупа не разглашается.

В Кравце тренерский штаб Леха, скорее всего, видит замену Владимиру Костевичу. На Владимира уже особо не рассчитывают, поскольку он подписал предварительный контракт с Динамо и зимой станет футболистом киевского клуба.