Наставник "красных" поделился ожиданиями от поединка с испанским клубом.
Ханс-Дитер Флик, Getty Images
24 сентября 2020, 08:26
Главный тренере Баварии Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое на встречу с Севильей в матче за Суперкубок УЕФА
"У нас есть цель – мы хотим взять Суперкубок УЕФА. Будет сложно, но мы знаем, что мы на это способны. У Севильи классная команда и очень хороший тренер, который поднял их на хороший уровень и великолепно настроил тактически.
Мы хотим непременно подготовиться к тому, чтобы показать на поле все 100 процентов, высокую интенсивность и наши способности победить. 99 процентов против Севильи будет недостаточно", – приводит слова Флика официальный сайт немецкого клуба.
Матч Бавария – Севилья состоится в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена и начнется в четверг, 24 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Флик попал в число претендентов на награду лучшему тренеру года УЕФА.