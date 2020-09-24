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Наставник "красных" поделился ожиданиями от поединка с испанским клубом.

Главный тренере Баварии Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое на встречу с Севильей в матче за Суперкубок УЕФА

"У нас есть цель – мы хотим взять Суперкубок УЕФА. Будет сложно, но мы знаем, что мы на это способны. У Севильи классная команда и очень хороший тренер, который поднял их на хороший уровень и великолепно настроил тактически.

Мы хотим непременно подготовиться к тому, чтобы показать на поле все 100 процентов, высокую интенсивность и наши способности победить. 99 процентов против Севильи будет недостаточно", – приводит слова Флика официальный сайт немецкого клуба.

Матч Бавария – Севилья состоится в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена и начнется в четверг, 24 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Флик попал в число претендентов на награду лучшему тренеру года УЕФА.