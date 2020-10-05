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Football.ua продолжает обозревать трансферную деятельность европейских клубов.

С 28 сентября по 4 октября клубы действовали практически без громких сделок на трансферном рынке, но несколько по-настоящему статусных переходов все же случилось.

Сержиньо Дест из Аякса в Барселону за 21 млн евро

Барселона закрыла пробоину в составе, образовавшуюся после ухода Нельсона Семеду в Вулверхэмптон. Американец пришел дешевле, чем продали португальца, да и получает он наверняка меньше, так что с экономической точки зрения такой размен может быть выгодным.

Выгоден ли в спортивном аспекте — покажет только время. Сержиньо, безусловно, талантлив — но не стоит забывать, что он ещё молод и не всегда стабилен.

В пользу этого трансфера говорит то, что Рональд Куман в бытность тренером сборной Нидерландов видел массу игр Аякса и возможности Деста ему отлично известны. Ну а пока новичок будет адаптироваться, справа может играть Серхи Роберто.

Хорошие отношения с Жорже Мендешем определенно никому не помешают. Тоттенхэм уже несколько сезонов испытывал проблему отсутствия альтернативы Харри Кейну, а здесь же "шпорам" удалось подписать качественного и результативного форварда из чемпионата Португалии.

При чем тут Мендеш, друг и агент Жозе Моуриньо? Все просто, этот пользующийся огромным влиянием в Бенфике португалец организовал трансфер на крайне выгодных для Тоттенхэма условиях. Аренда за три миллиона евро с правом (но не обязательством!) выкупа.

Похоже, что теперь у Тоттенхэма есть иной способ подмены Кейна, кроме как перевод в центр нападения Сон Хын Мина.

Риан Брюстер забил 11 голов в Чемпионшипе за полгода в Суонси, но значит ли это, что он мог бы закрепиться в основе Ливерпуля? Шансы были откровенно невелики, а потому Риан ушел в Шеффилд Юнайтед.

Как и в случае с Джордоном Айбом и Домиником Соланке, Ливерпуль решил продать своего таланта, когда за него предложили очень хорошие деньги. В двух предыдущих случаях время показало правоту мерсисайдцев.

Шеффилд Юнайтед второй сезон в Премьер-лиге испытывает проблемы с нападающими, поэтому Брюстеру не должно быть сложно пробиться в основу, а дальше уже только от него зависит, использует ли он свой шанс.

Манчестер Сити продолжает подписывать защитников: по подсчётам британских СМИ, траты на эту линию при Хосепе Гвардиоле превысили 400 млн фунтов (привет, ФФП).

Рубен Диаш из Бенфики не был первой опцией "горожан" — до него много говорили про Калиду Кулибали из Наполи и защитника Севильи Жюля Кунде. Потенциал у португальца огромный, но те же матчи с Шахтером показали, что далеко не всегда он безгрешен.

В довесок к деньгам Манчестер Сити отправил в Бенфику Николаса Отаменди, которого оценили в 15 млн евро (наверняка оценка завышена в интересах соблюдения финансового фейр-плей). Интересно, как будут вести себя ультрас Порту, за который аргентинец когда-то выступал.

Евгений Музыка, Football.ua