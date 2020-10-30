Другое

Украинская ассоциация опустилась на 12-ю строчку в рейтинге.

Результаты украинских клубов в еврокубковых матчах на этой неделе сказались на позициях национальной ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА. По итогам игровой недели Украина опустилась на 12-ю строчку и пропустила вперед Шотландию.

На этой неделе в Лиге чемпионов Шахтер и Динамо сыграли вничью с Интером (0:0) и Ференцварошем (2:2) соответственно, а Заря уступила Браге (1:2) в матче Лиги Европы. Эти результаты принесли в копилку украинских клубов 0,4 балла (2 очка разделить на 5 команд).

Ничья Селтика с Лиллем и победа Рейнджерс над Лехом принесли Шотландии 0,75 балла (1+2/4). Таким образом, Шотландия набрала 30,125 балла, а Украина – 29,90.