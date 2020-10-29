Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Заря — Брага, фото ФК Заря Луганск
29 октября 2020, 22:17
Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2.
Подопечные Виктора Скрипника не сумели отыграться во втором тайме, а шикарный гол Иванисени в концовке встречи никак не повлиял на результат.
Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Брага:
Заря — Брага 1:2
Голы: Иванисеня, 90+6 — Паулинью, 4, Гайтан, 11
Заря: Василь — Фаворов (Абу Ханна, 87), Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Назарина, Иванисеня, Юрченко (Перович, 87) — Кочергин — Кабаев (Сайядманеш, 81), Лунев (Гладкий, 62)
Брага: Матеус — Есгайо (Тормена, 90+1), Виана, Силва, Карму — Моура, Каштру (Аль-Мусрати, 79), Франсержиу, Гайтан (А. Орта, 66) — Р. Орта (Медейруш, 66), Паулинью (Гильерме, 79)
Предупреждения: Кочергин, Кабаев — Карму, Франсержиу, Силва