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Последствия одной неудачно сказанной фразы преследуют Грега Кларка.

Ранее сообщалось, что председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк покинул свою должность в результате дискриминационного скандала.

Как стало известно Kicker, английский чиновник также был вынужден распрощаться с должностью вице-президента ФИФА по результатам беседы с главой УЕФА Александром Чеферином. Ранее Кларк представлял УЕФА в руководстве ФИФА, а также был вице-президентом организации с февраля 2019 года.

Напомним, что причиной отставки послужили дискриминационные и радикальные заявления, которые Кларк сделал в комитете британского парламента. Помимо фразы о "цветных футболистах", источник сообщает, что чиновник назвал гомосексуализм "жизненным выбором", что было крайне радикально встречено в английском и европейском сообществе.