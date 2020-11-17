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Турнир получил новую дату из-за пандемии коронавируса.

ФИФА перенесла клубный чемпионат мира на февраль 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

"Клубный чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре, который первоначально был запланирован на декабрь 2020, подвергся разрушительному воздействию пандемии на континентальные клубные чемпионаты.

Введение строгих протоколов возврата к игре способствовало успешному возобновлению континентальных клубных чемпионатов, последний из которых теперь планируется завершить к концу января 2021 года.

В результате Клубный чемпионат мира по футболу 2020 года теперь будет проходить с 1 по 11 февраля 2021 года в Катаре", — гласит заявление.

Отметим, что Бавария потеряла возможность повторить рекорд Барселоны, которая в 2009 выиграла 6 титулов,.