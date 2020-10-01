Германия

Мюнхенцам могут выиграть Клубный чемпионат мира, если его успеют провести в 2020 году.

Бавария обыграла дортмундскую Боруссию (3:2) в матче за Суперкубок Германии. Этот трофей стал для нее пятым, завоеванным в 2020 году. До рекорда Барселоны, которая в 2009 выиграла 6 титулов, остался один шаг.

Шестым трофеем мюнхенцев может стать Клубный чемпионат мира в Катаре, который был запланирован на декабрь этого года. Однако из-за пандемии коронавируса есть опасения, что турнир проведут в этом году. Пока что туда квалифицировалась только Бавария.

Пять трофеев за год мюнхенцы уже выигрывали в 2013 году – чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Сделать секстет "красным" тогда помешала Боруссия Д, победившая их 4:2 в Суперкубке Германии.

В нынешней кампании Бавария выиграла все три немецких трофея, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.