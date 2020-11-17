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Бразильская сборная уступила, ведя по ходу матча.

Бразилия U-23 в рамках товарищеского поединка играла против команды Египта. Бразильцы вели со счетом 1:0 благодаря голу Родриго на 17-й минуте.

Тем не менее, соперник "селесао" смог собраться с силами и дважды забил в начале второй половины игры.

Отметим, что десант Шахтера в матче был задействован в полном составе. Майкон вышел с первых минут и сел на замену в конце матча. Антонио, Тете и Додо появились на поле во второй половине игры.

Напомним, что ранее игроки Шахтера помогли олимпийской сборной Бразилии разобраться с Южной Кореей.