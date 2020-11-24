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Экс-чиновник был обвинен в коррупции.

ФИФА продолжает бороться с правонарушениями среди руководства отдельных федераций, входящих в состав данной организации, и, вслед за президентом Футбольной федерации Гаити, отстранила от футбола президента Конфедерации африканского футбола (CAF) и вице-президента ФИФА Ахмада Ахмада от связанной с данным видом спорта деятельности на пять лет.

Об этом гласит заявление на официальном сайте руководящего органа мирового футбола.

Представитель Мадагаскара был признан судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА виновным в нарушении ст. 15 (Долг верности), ст. 20 (Предложение и принятие подарков или других благ) и ст. 25 (Злоупотребление служебным положением) Кодекса этики ФИФА от 2020 г., а также ст. 28 (Незаконное присвоение средств) издания 2018 г.

Ахмад был избран президентом CAF в марте 2017 года. В прошлом месяце он выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Выборы должны состояться в следующем году.

Бывший генеральный секретарь CAF Амр Фахми, умерший в этом году от рака, был уволен после того, как в прошлом году в документе, отправленном в ФИФА, выдвинул обвинения в коррупции против Ахмада. В документе Ахмад обвиняется в том, что он приказал своему генеральному секретарю выплатить взятку в размере 20 000 долларов США на счета президентов африканских футбольных ассоциаций. В их число вошли Кабо-Верде и Танзания.

В обращении Амр Фахми также содержится обвинение Ахмада в том, что он указал выделить дополнительных 830 000 долларов, заказав оборудование через французскую посредническую компанию Tactical Steel. Компания отрицает какие-либо нарушения и заявила, что выиграла тендер законным способом.

Кроме того, Ахмада был обвинен в преследовании четырех сотрудников CAF, имена которых не были названо, а также нарушение устава с целью увеличения представительства Марокко в организации и перерасходе более 400 000 долларов из денег CAF на автомобили в Египте и на Мадагаскаре, где для него был открыт дополнительный офис.

В дополнение к запрету на любую связанную с футболом деятельность, Ахмад был оштрафован на 200 000 швейцарских франков.