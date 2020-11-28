Главный тренер Шахтер Солигорск Роман Григорчук прокомментировал победу своей команды в чемпионате Беларуси.
Роман Григорчук, фото ФК Шахтер Солигорск
28 ноября 2020, 17:24
Роман Григорчук считает, что на завоевании чемпионского титула жизнь не заканчивается, и надо продолжать работать.
"Все прекрасно, я счастлив, мы все счастливы, – цитирует украинского тренера официальный сайт Шахтера Солигорск. – Много людей годами работали для этого результата, и я рад, что помог им добиться заслуженной победы".
"В то же время надо понимать, что не стоит поддаваться эмоциям. Впереди другие большие цели, надо все оценить, сделать ряд шагов, чтобы в еврокубках задержаться подольше".
"При любом итоге чемпионата мы не планировали расставаться. У нас есть договоренность и контрактные обязательства на полтора года, то есть на часть этого чемпионата и на следующий сезон".
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук стал первым украинским тренером, который стал чемпионом трех стран.