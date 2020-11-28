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Главный тренер Шахтер Солигорск Роман Григорчук прокомментировал победу своей команды в чемпионате Беларуси.

Роман Григорчук считает, что на завоевании чемпионского титула жизнь не заканчивается, и надо продолжать работать.

"Все прекрасно, я счастлив, мы все счастливы, – цитирует украинского тренера официальный сайт Шахтера Солигорск. – Много людей годами работали для этого результата, и я рад, что помог им добиться заслуженной победы".

"В то же время надо понимать, что не стоит поддаваться эмоциям. Впереди другие большие цели, надо все оценить, сделать ряд шагов, чтобы в еврокубках задержаться подольше".

"При любом итоге чемпионата мы не планировали расставаться. У нас есть договоренность и контрактные обязательства на полтора года, то есть на часть этого чемпионата и на следующий сезон".

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук стал первым украинским тренером, который стал чемпионом трех стран.