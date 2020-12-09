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Оцениваем шансы "горняков" накануне заключительного матча.

Сегодня, девятого декабря, Шахтер на выезде сыграет свой заключительный поединок Лиги чемпионов против Интера.

Ранее Football.ua разбирал расклады команд перед заключительным туром, рассматривая, какие сценарии могут ждать команду Каштру по итогам встречи с итальянцами.

Напомним, что Шахтер может выйти как в плей-офф Лиги чемпионов, так и вовсе остаться без еврокубков. Известно, что дончане гарантируют себе евровесну при любом исходе матча с Интером в том случае, если Реал дома проиграет Боруссии М.

Тем не менее, если Шахтер проиграет Интеру, а Реал наберет хоть один балл против немцев, то "горняки" останутся за бортом еврокубков.

Также вашему вниманию предлагается онлайн-трансляция поединка, который стартует в 22:00 по киевскому времени.