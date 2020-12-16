Другое

В двухматчевой серии украинская команда оказалась слабее казахстанского БИИК-Казыгурт.

Единственным представителем Украины в раунде плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА был харьковский футбольный клуб Жилстрой-2, который возглавляет Наталья Зинченко — тренер нашей национальной команды, по совместительству.

Первый матч на стадии 1/16 финала против казахстанского БИИК-Казыгурт украинки проводили в домашних условиях, на поле стадиона Ворскла им. А. Бутовского в Полтаве. Победа со счетом 2:1, добытая благодаря точным ударам от Филенко и Андрухив, была хорошим подспорьем для ответного поединка на поле соперниц.

Однако именно пропущенный дома мяч не пустил украинский клуб в следующий раунд. Результативный выстрел от Камилы Кулмагамбетовой, совершенный под конец первого тайма, позволил хозяйкам поля одержать устраивающую их минимальную победу. В итоге, БИИК-Казыгурт прошел в следующий раунд за счет правила "выездного гола".

Перед поединком новостной аккаунт Житлобуд-2 опубликовал достаточно интересное видео с состоянием покрытия на стадионе перед началом поединка.



Несмотря на это, матч не был отменен, как, например, недавняя игра Ингульца из Петрово против донецкого Шахтера в рамках УПЛ.

БИИК-Казыгурт — Жилстрой-2 1:0 (первый матч — 1:2)

Гол: Кулмагамбетова, 35

БИИК-Казыгурт: Железняк — Маккарти, Роуз, Моллин, Денесик — Илич, Кулмагамбетова — Бабшук (Демидова, 90+4), Коннелл (Жумабайкызы, 75), Кундананджи — Габелия (Жанатаева, 90+3).

Жилстрой-2: Самсон — Филенко, Подольская, Корсун, Сирмай — Котяш, Андрущак (Титова, 46), Панцулая, Андрухив (Малахова, 46) — Калинина — Кравчук (Триль, 74).

Предупреждения: Железняк — Титова.