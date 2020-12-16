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С 1 января 2021 года ехать на заработки в "Поднебесную" для футболистов станет менее прибыльно, чем это было ранее.

Руководство китайской Суперлиги приняло решение ввести ограничения в вопросе заработных плат легионеров, чтобы повысить уровень собственной национальной сборной. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, с 1 января 2021 года иностранный футболист, находящийся на контракте у клуба из Китая, сможет получать не более трех миллионов евро в год. Максимальная зарплата местных игроков, имеющих китайское гражданство, составит примерно 630 тысяч евро в год.

Команды, которые будут нарушать вышеуказанные лимиты, будут наказываться вплоть до снятия 24 очков в турнирной таблице. Также могут запретить участие в соревнованиях тем футболистам, оклад которых будет превышать утвержденный потолок зарплат.

"Расходы клубов китайской Суперлиги (CSL) примерно в 10 раз больше, чем у южнокорейской K-Лиги, и в три раза превышает расходы японской J-Лиги. Но наша национальная команда сильно отстает", — сказал президент CFA Чен Сюань.

Напомним, ранее Халк сообщил, что не будет продлевать контракт с Шанхай СИПГ. Бразилец уже успел попрощаться как с болельщиками, так и с руководством китайского клуба. Стоит отметить, что ограничения зарплат будут распространяться не только на Суперлигу, но и низшие дивизионы страны.

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