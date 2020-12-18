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Мнения наших соотечественников сошлись в выборе польского форварда мюнхенской Баварии лучшим игроком года.

В четверг, 17 декабря, Международная организация футбола (FIFA) провела церемонию награждения лучших футболистов и тренеров прошлого года, во время которой был назван победитель в номинации Лучший игрок и тренер прошедшего футбольного года по версии экспертов.

Как полноправный член FIFA, Украина делегировала полномочия представлять нашу страну в процессе голосования голкипера донецкого Шахтера и национальной сборной Андрея Пятова, а также наставника главной команды — Андрея Шевченко.

Опытный футболист "горняков" и главный тренер сборной по итогу сошлись лишь в одной позиции в своем выборе: в номинации Лучший игрок оба отметили нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.

Однако, относительно остальных позиций, столь единогласного решения принято не было. Андрей Шевченко посчитал, что вторым в его рейтинге станет экс-партнер поляка по Баварии Тиаго Алькантара, а на третьем месте расположился Вирджил Ван Дейк из Ливерпуля. Андрей Пятов рассуждал иначе относительно второй позиции, разместив на ней Кевина де Брюйне из Манчестер Сити, однако сошелся с наставником сборной относительно персоналии на третьей строчке.

В выборе главного тренера Пятов и Шевченко мыслили совершенно отличным друг от друга образом. Для игрока Шахтера лучшим был Ханс-Дитер Флик из Баварии, которого легендарный форвард поставил у себя на вторую строчку, отдав предпочтение Юргену Клоппу из Ливерпуля, который у Пятова был, наоборот, вторым. Кроме того, голкипер на третье место выставил Хулена Лопетеги, чья Севилья взяла очередную Лигу Европы в прошлом сезоне, а Шевченко решил отметить Зинедина Зидана с чемпионством во главе мадридского Реала.

Представитель медиа от Украины, Валерий Новобранец, практически сошелся во мнении с тройкой от Андрея Пятова на звание Лучшего тренера года, разместив на последней строчке Марсело Бьелсу из Лидс Юнайтед, а также полностью вторил выбору голкипера "горняков" при выборе Лучшего игрока.

Напомним, что все футболисты, за которых отдавали свои голоса представители Украины, попали в итоговую Команду года от Международной футбольной организации.