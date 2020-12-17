Германия

Нападающий мюнхенской Баварии поделился эмоциями после завоевания престижной награды.

В четверг, 17 декабря, Международная организация футбола FIFA провела церемонию награждения лучших футболистов прошлого года, во время которой были названы Команда года, лучший голкипер, лучший тренер и лучший игрок прошедшего года по версии организаторов, болельщиков и экспертов.

Индивидуальную награду для полевого футболиста среди мужчин оставил за собой нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, который выиграл конкуренцию у форвардов туринского Ювентуса Криштиану Роналду и каталонской Барселоны Лионеля Месси.

Официальный Twitter-аккаунт действующего чемпиона немецкой Бундеслиги приводит слова своего игрока после завоевания престижного звания: "Это был выдающийся год. Всегда сложно оставаться на вершине, но мы хотим этого добиться. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде. Без них это было бы невозможно. Трудно найти правильные слова. Я горд получить эту награду", — сказал Левандовски.



В сезоне-2019/20 польский нападающий сумел отметиться 55-ю забитыми мячами за 47 сыгранных поединков, а в новом футбольном году развил результативную серию 18-ю голами за 17 матчей. По данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 60 млн евро.

Появление главного голеадора мюнхенской Баварии ожидается в гостевом матче 13-го тура немецкой Бундеслиги против леверкузенского Байера, который состоится в субботу, 19 декабря.