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Специалист прокомментировал итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу жеребьевки отбора чемпионата мира-2022.

"Сама система отбора на чемпионат мира сложнее, чем на чемпионат Европы. Мы были вторыми в корзине и понимали, что один из соперников будет очень серьезным. Плюс добавились еще две хорошие команды, которые находятся на подъеме".

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"Финляндия очень добавила за последнее время. Босния – ровная команда с хорошими исполнителями, с четвертой корзины это была самая сильная команда. Вообще не понимаю, как она там оказалась. Да и Казахстан – не подарок. Ехать туда далеко, играют на искусственном поле", — сказал Шевченко в интервью Денисов Time.

Напомним, Украина попала в группу D, в которой также оказались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

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