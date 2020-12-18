Германия

Football.ua рассматривает важные голевые вехи, уже пройденные в карьере польского супер-бомбардира.

Вчера Роберт Левандовски получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА. Предыдущий сезон для нападающего, как и для всей Баварии, сложился более чем успешно. Предлагаем вспомнить несколько ярких эпизодов из прошлого великолепного польского бомбардира.

Классное взятие ворот Белхатува, которое стало первым для Роберта в футболке познаньского Леха

В составе "железнодорожников" из Познани Левандовски сумел выиграть все внутренние трофеи в Польше, а дебютный гол в синей футболке получился очень красивым.



"Чемпонский" гол в ворота Баварии в 30 туре Бундеслиги 2011/12 и хет-трик ей же в финале Кубка Германии-2012

Еще во времена выступлений за дортмундскую Боруссию Роберт любил оставлять автографы в воротах ее принципиального соперника.

В сезоне 2011/12 "шмели", под руководством Юргена Клоппа, на всех парах мчались к очередному чемпионству, но в концовке того чемпионата мюнхенцы еще имели шансы остановить торжественную поступь "черно-желтых". Для этого Баварии Юппа Хайнкеса необходимо было победить соперника в его логове. Перед 30 туром Боруссия имела три очка преимущества, так что поединок на Сигнал Идуна Парк, по сути, решал судьбу будущего обладателя серебряной салатницы.



И решил! Дортмунд одолел "роттен" 1:0, а классный победный гол пяткой после прострела Кевина Гросскройца забил именно Левандовски. Таким образом отрыв в таблице увеличился до шести очков и Боруссия уверенно защитила титул лучшей команды страны.



Весной того же года дортмундцы схлестнулись с Баварией еще и в финале национального кубка. Счет 2:1 оставлял команде Хайнкеса рабочие шансы на отыгрыш, пока за дело не взялся польский нападающий, трижды поразивший ворота Мануэля Нойера и позволивший "шмелям" оформить первый внутренний "дубль" в их истории.

Покер Реалу в полуфинале Лиги чемпионов 2012/13

В следующем сезоне Боруссия сделала заход уже на европейское господство, но за шаг до финала ей предстояло дуэль с фаворитом – мадридским Реалом Жозе Моуриньо. Шансы команд оценивались примерно поровну, даже с небольшим преимуществом "сливочных", но первый поединок в Дортмунде предрешил исход этого противостояния.



Реал был бит 4:1, а все четыре мяча забил никто иной как Роберт Левандовски. Поляк стал первым игроком в истории Лиги чемпионов забившим четыре мяча в полуфинале турнира, а также первым, кому удалось это в поединке с королевским клубом. Можно сказать, что после того матча футбольный мир стал по-настоящему рассматривать Левандовски в качестве будущей мировой звезды.

Блестящий сольный проход в поединке с Ганновером

В сезоне 2013/14 Роберт выдал шикарный перформанс в поединке против Ганновера в гостях. Получив мяч на левом фланге, он протащил его до штрафной, собрал вокруг себя сразу пятерых (!) оппонентов и забил второй гол в той встрече. Боруссия победила 3:0, но тот матч запомнился именно буллитом игрока, которым мы рекомендуем насладится лично.



Роскошный гол в ворота Айнтрахта

В апреле 2015 года Роберт забил не менее потрясающий гол в поединке с "орлами" из Франкфурта, который Бавария выиграла со счетом 3:0.



Пента-трик в ворота Вольфсбурга

Легендарный бенефис Левандовски, который успел слегка затмить даже его покер в ворота Реала. После первого тайма в домашней встрече с "волками" мюнхенский гранд горит 0:1. Хосеп Гвардиола делает перестановки в перерыве, в том числе бросая в бой свою основную ударную силу, которая наблюдала за происходящем на поле в первой половине встречи со скамейки запасных.



И Роберт начинает творить магию – пять мячей за девять минут! Невероятное достижение, которое, к тому же, позволило игроку попасть в Книгу рекордов Гиннеса как автору самого быстрого хет-трика, покера и пента-трика в истории футбола, а также как игроку, забившему пять мячей после выхода на замену. Ну и привести в экстаз Пепа, как без этого.

Хет-трик за пять минут в ворота сборной Грузии и гол Шотландии на последних минутах в отборе на Евро-2016

В отборе на континентальный форум во Франции Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного раунда и тогда же начал свой самый успешный период в футболке "кадры". Особняком стоят два поединка той квалификации. Под занавес тяжело складывающегося для поляков матча с Грузией в Варшаве Роберт разразился тремя забитыми мячами в период с 89 по 93 минуту, чем окончательно расставил все точки над і и несказанно обрадовал родную публику.



Но самое важное, что этот хет-трик стал вторым по скорострельности после аналогичного достижения турка Арифа Эрдема, который во встрече с Северной Ирландией в 99-ом опередил Левандовски всего лишь на две минуты.



А вот в поединке со шотландцами на счету форварда оказалось два взятия ворот, окончательно отцепившие скоттов от борьбы за путевку на Евро. Британцы долгое время вели 2:1, но на 94 минуте снайпер Баварии сумел сравнять счет и фактически вывел наших западных соседей на чемпионат Европы.

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