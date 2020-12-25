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Легендарный вратарь сборной будет участвовать в выборах.

Хосе-Луис Чилаверт объявил в своем Твиттере, что будет участвовать в президентских выборах в Парагвае в 2023 году.

55-летний экс-голкипер национальной сборной Парагвая, известный своим крутым нравом и умением забивать голы, считает, что может проявить себя на высшем посту страны.

В составе сборной Парагвая Чилаверт провел 74 матча и забил 8 мячей. А на клубном уровне, выступая за Спортиво Лукеньо, Гуарани, Сан-Лоренсо, Сарагосу, Велес Сарсфилд и Страсбур провел 729 матчей, в которых 59 раз поражал ворота соперников.

Ранее президентом своей родины стал еще один легендарный футболист: Джордж Веа стал президентом Либерии.