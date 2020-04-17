Правила жизни

Football.ua рассказывает о жизненных принципах Джорджа Веа и вспоминает его самые яркие высказывания.

В 2005 году, спустя два года после завершения выдающейся карьеры игрока, Джордж Веа выставил свою кандидатуру на президентских выборах в родной Либерии. Несмотря на то, что лучший (возможно) африканский футболист всех времен пользовался невероятной популярностью в стране, он проиграл.

Хотя 80% населения Либерии не имели образования, жителям этой страны, в отличие от некоторых европейских, хватило ума понять, что просто "хороший парень", не имеющий никакого опыта, не сможет должным образом управлять государством, и отдали голоса выпускнице экономического факультета Гарварда Эллен Джонсон Сирлиф.

Веа принял вызов, доказал свою "профпригодность" в политике, набравшись опыта в статусе сенатора, и 22 января 2018 года был объявлен 25-м президентом Либерии.

Если ты заботишься о людях, ты сможешь заслужить их уважение

Если я работаю — значит, я успешен.

Я стал президентом не для того, чтобы добавить очередной титул в свою коллекцию. Я считаю, что на этой должности смогу принести больше пользы жителям моей страны.

Трудно сказать, была ли эта победа главной в жизни Джорджа Веа, но можно заметить, что все трудности, которые в изобилии вставали на пути этого уроженца Монровии, не могли стать для него непреодолимым препятствием.

Когда я начал играть в футбол, то не мечтал о титулах и уж тем более о Золотом мяче. Мне просто хотелось играть, и я предпочитал тренировки возможности поспать или поесть

Начав играть в футбол в родной Либерии, Веа обратил на себя внимание европейских специалистов после того, как перебрался в Камерун. Говорят, что Арсену Венгеру, возглавившему Монако, посоветовал обратить внимание на паренька тренер национальной сборной Камеруна Клод Ле Руа, и в 1988 году Веа оказался в Монте-Карло.

Под руководством Венгера Джордж раскрылся во всей красе, и уже в 1989 году был в первый раз признан лучшим игроком Африки (всего таких наград у Веа 3, больше только у Самуэля Это'О и Яя Туре).

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После перехода в Монако я не играл первые 6 месяцев, и многие начали думать, что я лишь зря теряю время в Европе. Но я верил в себя, работал и знал, что мой час придет.

Арсен Венгер относился ко мне, как отец к сыну. В то время, когда расизм был на своем пике, Арсен показал мне, что такое любовь.

Я и так тренировался, как проклятый, но как-то Венгер подошел и сказал, что я должен работать больше. Это казалось невозможным, но в итоге Арсен оказался прав!

Монако (149 матчей, 66 голов) стал отличной стартовой площадкой для европейской карьеры Веа, но лучшие годы пришлись на выступления за ПСЖ (148, 55) и Милан (147, 58), и неслучайно, что в 1995 году, который наш герой начал на Парк де Пренс, а закончил на Сан-Сиро, он стал первым в истории не европейцем, удостоенным Золотого мяча.

На рубеже XX-го и XXI веков Веа еще по одному сезону провел в Челси (15, 5), Манчестер Сити (9, 4) и Марселе (20, 5), а завершил карьеру игрока в Аль-Джазире (8, 13).

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Единственным, чего не удалось добиться Джорджу, это достичь вершин с национальной сборной, но здесь уж не его вина, а беда в том, что команда его страны, как и у таких обладателей Золотого мяча, как шотландец Деннис Лоу или североирландец Джордж Бест, не могла конкурировать с мировыми грандами...

Впрочем, сам Веа считает, что ему грех жаловаться на свою жизнь в футболе. И вместо того, чтобы спокойно почивать на лаврах, он делает все возможное, чтобы превратить свою родную Либерию в страну, которая сможет гордиться не только своим звучным названием, а станет одной из самых просвещенных и развитых стран Африки.

Мне не довелось сыграть на чемпионате мира, но если учесть все то, чего я добился за свою карьеру, как-то грех на что-то жаловаться



Я 15 лет был на вершинах футбола, и это делало меня счастливым. Но беря то, что футбол давал мне, я никогда не забывал отдавать что-то взамен.

Можно сказать, что футбол был добр ко мне. У каждого есть цели, к которым он стремится, но не каждому предоставляются возможности для их реализации. У меня они были, и я ими воспользовался.

У меня была успешная карьера, успешная жизнь, я многого добился благодаря собственному труду. Но я никогда не забываю о тех, без чьей помощи я не был бы столь успешен.

Я не хочу, чтобы обо мне судили только по выигранным титулам и трофеям.

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