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Коронавирус внес коррективы в турниры.

Бюро совета ФИФА утвердило решение расширить количество участников будущего женского чемпионата мира-2023 до 32-х команд.

Также было решено, что Австралия и Новая Зеландия, где пройдет будущий турнир, автоматически получат путевки в плей-офф.

Отметим, что от УЕФА, в рамках которой выступает сборная Украины, будет выделено 11 мест на чемпионате мира.

Также ФИФА принял решение отменить ряд мужских турниров в связи с пандемией — чемпионат мира среди команд U-17 и U-20. Турниры были перенесены с 2021 на 2023 год.