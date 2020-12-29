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Португалец в восторге от церемонии награждения в Бурдж-Халифа.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после получения награды Globe Soccer Awards поделился впечатлениями от Дубая, где проходила церемония.

"Великолепная гала-церемония в Дубае в таком поразительном месте, как "Бурдж-Халифа".

Я благодарю монаршую семью эмирата Дубай за уважение, дружбу и гостеприимство, которые я всегда получаю в прекрасном Дубае. Также я благодарю всех фанатов, выбравших меня в огромном всемирном онлайн-голосовании с более чем 21 млн участников", – написал Роналду в своем Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду отдал Левандовски титул Лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards.