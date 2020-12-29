Лионель Месси занят второе место с 24%.
Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Soccerladuma
29 декабря 2020, 08:28
Обнародованы результаты голосования болельщиков в номинации "Лучший игрок 21-го века" от Globe Soccer Awards.
Как сообщает ESPN, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, получивший приз, набрал 38% голосов.
За форварда Барселоны Лионеля Месси проголосовали 24% участников опроса.
Третье место в голосовании занял нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, набравший 23% голосов.
Также на награду был номинирован экс-игрок Барселоны Роналдиньо. Отметим, что награда Globe Soccer Awards вручается не только по результат голосования болельщиков, но и с учетом мнения жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.
Ранее Криштиану Роналду поблагодарил монаршую семью Дубая за гостеприимство.