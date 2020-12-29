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Лионель Месси занят второе место с 24%.

Обнародованы результаты голосования болельщиков в номинации "Лучший игрок 21-го века" от Globe Soccer Awards.

Как сообщает ESPN, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, получивший приз, набрал 38% голосов.

За форварда Барселоны Лионеля Месси проголосовали 24% участников опроса.

Третье место в голосовании занял нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, набравший 23% голосов.

Также на награду был номинирован экс-игрок Барселоны Роналдиньо. Отметим, что награда Globe Soccer Awards вручается не только по результат голосования болельщиков, но и с учетом мнения жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.

Ранее Криштиану Роналду поблагодарил монаршую семью Дубая за гостеприимство.