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Четверть века назад легендарный Пол Гаскойн совершил один из своих эксцентричных поступков.

В жизни великого замечательного футболиста и великого артиста Пола Гаскойна не счесть событий, о которых не скоро забудут любители футбола. Одно из них произошло ровно 25 лет назад, 30 декабря 1995 года.

В матче чемпионата Шотландии на Айброксе между Рейнджерс и Хиберниан хозяева забили 7 безответных мячей, но в историю вошел не Гордон Дьюри, отметившийся "покером", а Пол Гаскойн, предъявивший арбитру желтую карточку.

В одном из эпизодов судья Дуги Смит выронил желтую карточку. Газза подобрал ее и отнес хозяину, предварительно характерным судейским жестом "предупредив" арбитра. Смит шутку не оценил, и, получив свой "инвентарь" обратно, тут же показал "горчичник" футболисту за "...недисциплинированное поведение".

Несмотря на протесты товарищей Гаскойна, свое решение судья, естественно не отменил.

Ранее Football.ua рассказывал о самом ярком воспоминании Пола Гаскойна.