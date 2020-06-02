Five O'Clock

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн вспомнил о финальном турнире чемпионата мира 1990 года.

Легендарный "enfant terrible" английского футбола Пол Гаскойн признался, что никогда не чувствовал себя настолько же счастливым, как во время чемпионате мира в Италии в 1990 году.

Когда я вижу кадры с ЧМ-1990 в Италии, я чувствую счастье и, одновременно, боль

"Это было лучшее время в моей жизни. Я почувствовал это в тот момент, когда только поднимался на борт самолета, отправляющегося в Италию, и это чувство ни на минуту не оставляло меня".

"Да, я понимал, что отправляюсь на чемпионат мира, что это мечта любого футболиста, и моя, естественно, тоже. Но в то же время меня не покидало чувство, что я отправляюсь на какие-то совершенно восхитительные каникулы, каждой минутой которых я наслаждался".

"Боже, как мне этого всего не хватает! Глядя на видео тех времен, мне кажется, что это было лишь вчера, я вновь чувствую тот невероятный подъем, и тут же ощущаю то падение, которым все закончилось. Если честно, то я стараюсь не вспоминать об Италии-90, но я не могу забыть то счастливое время".

"Я скучаю о тех временах особенно сильно из-за того, что для меня это был уникальный опыт, который мне не удавалось ни разу испытать ни до, ни после. Я просто наслаждался, словно мальчишка на каком-то юношеском турнире. Я играл в теннис, в настольный теннис, часами пропадал у бассейна, катался на гидровелосипеде..."

Я верил в то, что я — самый лучший

"Наверное, это было глупо, но футбол меня в тот момент совершенно не интересовал. Мне было наплевать на то, с кем нам предстоит играть, мне было плевать на отзывы о нашей игре. Это было чувство потрясающей эйфории. Я не интересовался тактикой, не интересовался тем, кого я должен закрыть и кто будет крыть меня. Я верил в то, что я — самый лучший. Я справлюсь с кем угодно, и никто не сможет справиться со мной".

"Однако я мог совершенно точно гарантировать, что когда я выйду на поле, я в лепешку расшибусь и вывернусь наизнанку ради того, чтобы моя команда победила".

"Я понимал, что мое отношение к турниру раздражает Бобби Робсона, но не собирался ничего менять. Утром в день полуфинала я отправился играть в теннис. И, будучи на корте, услышал, как тренер вопит "Газза! Газза!". "Черт, у меня проблемы", – подумал я. Если бы Бобби Робсон пришел в комнату, и увидел, что я вместо отдыха отправился играть в теннис, это бы точно имело последствия".

"Тренер постучал в комнату, где мы жили с Уоддлом, и спросил где я, но Крис сказал, что я сплю. "Спит?! Мне сказали, что он последние два часа играет в теннис!" Тогда все обошлось".

"Перед полуфиналом Робсон сказал мне, что мне придется действовать против лучшего полузащитника планеты — Лотара Маттеуса, на что я ответил: «Босс, вы ошибаетесь, лучший полузащитник планеты стоит сейчас перед вами".

Перед полуфиналом президент Ювентуса хотел подписать меня, но я не стал с ним встречаться

"Наверное, не я один так думал, иначе зачем бы перед этим самым полуфиналом президент Ювентуса подкараулил меня и сказал, что хотел бы подписать меня. Он сказал, что сначала меня подпишет Рома, чтобы я за годик подучил язык, адаптировался к итальянской жизни, а потом я перейду в Ювентус. Он хотел встретиться после игры и обсудить все детали, но после игры я не захотел с ним встречаться".

"Что касается этих моих слез в полуфинале... Многие считают, что я расстроился, что теперь не смогу сыграть в следующем матче, но дело было не в этом. Я плакал, потому что почувствовал, что подвел болельщиков, товарищей по команде, тренера, всех... Я плакал, потому что почувствовал, что моей карьере конец, что я уже никогда в жизни не сыграю в команде, подобной этой, на таком уровне. И предчувствия меня не обманули".

"В 1994 году я не мог играть из-за перелома, да сборная и не пробилась на чемпионат мира в США. В 1996-м я неплохо сыграл на чемпионате Европы, но на чемпионат мира 1998-го Гленн Ходдл меня не взял. Сейчас я уже ни о чем не жалею, потому что никто не сможет отобрать у меня Италию-90 — лучшее время в моей жизни".

Никто не сможет отобрать у меня Италию-90 — лучшее время в моей жизни

“Когда я вернулся после чемпионата мира домой, папа организовал в честь меня вечеринку в местном рабочем клубе, но на полпути я сказал, что немного задержусь, а в итоге пошел в парк и пинал там мяч всю ночь, пока окончательно не вымотался и не отправился под утро домой".

"И я снова плакал, думая о парне, который посвятил свою жизнь футболу и чуть не дошел до финала чемпионата мира. Жалею ли я, что не дошел? Нет. Единственное, о чем я жалею, это о том, что стал алкоголиком..."

Пол Гаскойн, которому 27 мая исполнилось 53 года, за свою карьеру сыграл 57 матчей за национальную сборную Англии (10 голов) и выступал за Ньюкасл (104 матча во всех турнирах, 25 голов), Тоттенхэм (112, 33), Лацио (47, 6), Рейнджерс (104, 39), Миддлсбро (48, 4), Эвертон (38, 1), Бернли (6, 0), Ганьсу Тяньма (4, 2) и Бостон Юнайтед (5, 0).

В его послужном списке Кубок Англии, два титула чемпиона, Кубок и Кубок Лиги Шотландии. Газза входил в символические сборные ЧМ-1990 и Евро-1996, был четвертым в голосовании за Золотой мяч 1990 года, признавался спортсменом года в Англии по версии ВВС и футболистом года в Шотландии по версии коллег. Входит в Зал славы английского футбола и Зал славы Глазго Рейнджерс.