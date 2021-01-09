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Наставник рассказал о методиках работы со специфическим характером украинца.

Первым матчем в 2021-м году для бельгийского Мехелена станет домашний поединок против Антверпена, перед которым наставник "малинва" Вутер Вранкен дал интервью локальному ресурсу nieuwsblad.be, рассказав, помимо прочего, о специфическом подходе при работе с украинским нападающим Марьяном Шведом.

"Да, мне пришлось публично поставить его на место внутри коллектива, — признает главный тренер Мехелена, — Делал я это потому, ситуация выходила из-под контроля. Но это сработало. Он изменил свой менталитет. Во время тренировок он стал более требовательным к себе, и несколько раз показывал себя очень достойно. Решающий гол в ворота Мускрона — результат этой работы".

Видео-фрагмент с голом украинского нападающего

"Ему помог этот выход на замену, на длинной дистанции он себя еще никак не показал. У него есть все, что необходимо для дальнейшего прогресса. У меня были Клемент Тейнмонт и Тим Маттис с похожими ситуациями, они справились. Справится и Марьян".

Однако, бельгийский специалист тут же озвучил информацию, что его команда активно вовлечена в процесс поиска нового нападающего: "Я надеюсь, что трансфер произойдет в ближайшее время, потому что сейчас начинается насыщенный график поединков. Никто не должен уходить от нас в середине января. Я слышал, что руководство работает в этом направлении. Я полагаю, что скоро смогу поприветствовать кого-нибудь из новичков".

Матч Мехелен — Антверпен состоится в воскресенье, 10 января. Начало в 14:30 по киевскому времени.