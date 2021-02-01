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Вместе с Football.ua следите за последним днем работы трансферного окна во многих европейских чемпионатах.

Сегодня, 1 февраля, зимнее трансферное окно закрывается в большинстве топ-чемпионатов Европы. В некоторых, как, к примеру, АПЛ, оно было закрыто накануне. Тем не менее, продавать игроков английские клубы все еще могут, а потому сегодня ожидается несколько переходов из Премьер-лиги.

На очереди к завершению трансферных окон стоят такие крупные рынки, как Франция, Испания и Нидерланды, Бельгии, Германии, Италии и Турции

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