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В официальном матче украинец еще не дебютировал.

Украинский нападающий Динамо Назарий Русин, который лишь пару дней как присоединился к Легии на правах аренды, смог забить гол в своем дебютном товарищеском поединке.

В настоящее время у польского клуба появилась небольшая пауза в календаре и тренерский штаб организовал спарринг между игроками основной команды и резервистами.

Защитник Артем Шабанов, который также перебрался в Легию на правах аренды, на поле не выходил, так как получил отдых вместе с другими футболистами после матча в чемпионате Польши.

Для Русина это была дебютная игра в футболке Легии и он смог отметиться дебютным голом после передачи Вшолека.

Свой следующий матч Легия проведет против Гурника Забже, который занимает 4-е место в турнирной таблице польского чемпионата. Встреча состоится 27 февраля.