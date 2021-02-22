Украина

Наставник киевского клуба прокомментировал уход в аренду Артема Шабанова.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением относительно ухода в аренду защитника Артема Шабанова, который как минимум до конца нынешнего сезона, будет защищать цвета Легии в Польше.

"Шабанов — хороший защитник. Он умеет начать атаку, отлично играет головой, имеет большой опыт. Он сыграл много хороших матчей, например, в Лиге чемпионов против Барселоны. Честно, не хотел его отпускать, но он очень, очень хотел уйти в Легию.

Повторяю: дело не в том, что он здесь никому не нужен. Его уход в какой-то мере связан с нынешней философией Динамо, которое продолжает омолаживать команду, в том числе на позиции Шабанова.

Динамо уделяет большое внимание продвижению игроков академии, я могу назвать имена тех, кто покинул академию и долгое время входил в основную команду. Шабанов просто хотел играть, играть как можно больше. Это была одна из главных причин, почему он настоял на переходе в Легию", — приводит слова Луческу Sportowe Fakty.

Также румынский специалист высказался по поводу возможного возвращения Шабанова в конце сезона.

"Я не могу сейчас предсказать, что произойдет в конце сезона. Я не знаю какая будет у нас кадровая ситуация, придет или уйдет кто-то. Еще нужно посмотреть, как Шабанов проявит себя в Легии. Летом станем умнее и посмотрим. Я не исключаю его возвращения, но если ему будет хорошо в Варшаве, если он захочет там остаться, я не буду принуждать его вернуться в Киев", — добавил наставник Динамо.

Ранее Луческу прокомментировал предстоящий переход Назария Русина, который также присоединиться к Легии на правах аренды.