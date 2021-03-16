Форвард Милана поделился своим мнением о возвращении в сборную.
Златан Ибрагимович, Getty Images
16 марта 2021, 19:59
Нападающий Милана Златан Ибрагимович коротко прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции.
39-летний форвард получил вызов в национальную команду на ближайшие поединки отборочного этапа ЧМ-2022.
"Бог возвращается", — написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.
Ибрагимович выступал за шведскую сборную с 2001 по 2016 год. За это время он провел 116 матчей, в которых забил 62 гола, что является лучшим показателем в истории сборной.
Напомним, сборная Швеции сыграет против Грузии (25 марта), а затем с Косово (28 марта).
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