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Форвард сыграет за национальную команду впервые с 2016-го года.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, об этом сообщает официальный Twitter ассоциации футбола Швеции.

39-летний форвард включен в состав национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022 с Грузией и Косово, а также на товарищескую игру с Эстонией.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

В текущем сезоне Ибрагомивич забил 14 голов в 14 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к новому контракту с Миланом.

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