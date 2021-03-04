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Украинский вингер продолжает показывать отличную игру.

Мехелен в рамках четвертьфинального поединка Кубка Бельгии отправился в гости к Генку и разгромно уступил.

На четыре гола соперника гости смогли ответить лишь один раз, уже под занавес встречи — отличился Мрабти после паса Шведа.

Украинский вингер появился на поле лишь после перерыва, но все равно смог отметиться результативным действием.

Напомним, что ранее Марьян Швед рассказал о том, что мотивировало его в бельгийском клубе.