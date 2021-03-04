Украинский вингер продолжает показывать отличную игру.
Марьян Швед, фото Мехелен
04 марта 2021, 22:59
Мехелен в рамках четвертьфинального поединка Кубка Бельгии отправился в гости к Генку и разгромно уступил.
На четыре гола соперника гости смогли ответить лишь один раз, уже под занавес встречи — отличился Мрабти после паса Шведа.
Украинский вингер появился на поле лишь после перерыва, но все равно смог отметиться результативным действием.
Напомним, что ранее Марьян Швед рассказал о том, что мотивировало его в бельгийском клубе.