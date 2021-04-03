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Форвард сборной Украины не исключает того фактора, что может выступать за "горняков".

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что в будущем может спокойно выступать за донецкий Шахтер, несмотря на то, что он является воспитанником киевского Динамо.

"Переход в Шахтер? Почему бы и нет? Никто не знает, как сложится жизнь. Для меня это не табу. Меня ж Динамо, можно сказать, выкинуло на улицу, еще и заработало деньги на мне.

Шахтер я считаю топ-клубом, никогда не знаешь, как сложится жизнь. В чемпионате Украины есть еще амбиции и голод, чтобы выиграть УПЛ. Но на данный момент моя карьера так развивается. Сначала хочется достичь чего-то в Европе.

Но Шахтер я считаю топ-клубом Европы, он не хуже многих клубов. У меня хорошие отношения с украинцами в Генте. Мы за эти годы очень объединились, у нас очень хорошая дружба. Даже после Гента мы будем с ними на связи и поддерживать друг друга", — сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

В былое время Яремчук провел 11 поединков в футболке основной команды киевского Динамо, откуда в 2017 году отправился в Гент, где стал одним из лидеров бельгийского клуба.