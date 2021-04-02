Украина

Форвард Гента попал в престижную компанию.

Нападающий Роман Яремчук забил гол в игре с Казахстаном в рамках квалификации ЧМ-2022.

Данное взятие ворот стало для украинца 7-м в составе национальной команды в 22-м матче.

Таким образом Яремчук вошел в топ-15 бомбардиров Украины и сравнялся с Максимом Калиниченко (47 игр) и Марко Девичем (35 игр).

8 голов за Украину забили сразу 5 футболистов – Руслан Ротань, Андрей Воронин, Тимерлан Гусейнов, Артем Милевский и Артем Кравец.

Первый в списке — нынешний главный тренер национальной команды Андрей Шевченко – 48 голов в 111 матчах. В топ-3 также Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка – 38 и 21 гол соответственно.

Ранее сообщалось, что Зинченко, Малиновский и Яремчук — в тройке лучших игроков сборной Украины в матче с Казахстаном по версии Whoscored.

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