ЧМ-2022. Отбор

Форвард Гента открыл счет в матче против Казахстана.

В настоящее время проходит поединок третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины в Киеве принимает Казахстан.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте встречи, когда Александр Зинченко вывел Романа Яремчука на ударную позицию в штрафной соперника и форвард Гента красивым обводящим ударом поразил дальний угол ворот.

Для Яремчука это седьмой гол в футболке национальной команды. Также на его счету четыре голевые передачи в 22 матчах. По числу голов он сравнялся с Марко Девичем и Артемом Кравцом.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.

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