ЧМ-2022. Отбор

Украинцы, выступающие за европейские клубы, были лучшими в данной встрече.

Роман Яремчук (слева), Александр Зинченко (по центру) и Жуниор Мораес, Павел Гаркавенко

Роман Яремчук (слева), Александр Зинченко (по центру) и Жуниор Мораес, Павел Гаркавенко

Стали известны оценки игроков матча квалификации ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном по версии WhoScored.

Наивысший балл получил капитан украинской команды Александр Зинченко – 8,1.

Второй лучшей отметки удостоился полузащитник Руслан Малиновский — 8,0 очков.

Замкнул тройку форвард Роман Яремчук, забивший единственный гол команды Андрея Шевченко — 7,6 баллов.

Лучшим в составе гостей был вратарь Стас Покатилов – 7,8 балла. Он совершил 9 сейвов.

Ранее Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценил действия футболистов сборной Украины в поединке квалификации к чемпионату мира-2022.

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