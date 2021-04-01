ЧМ-2022. Отбор

Футболист оценил игру в квалификации на ЧМ-2022.

Нападающий сборной Украины поделился мнением о поединке против Казахстана в рамках отбора на чемпионат-2022.

"Создали много хороших моментов, где-то подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю после таких матчей и проанализировать.

Шевченко заходил в раздевалку уже. Думаю, его слова должны остаться в раздевалке. Что он сказал, думаю, каждый футболист согласен с этим. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать, опуститься на землю. Думаю, борьба еще не окончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию".

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"Знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше играть на флангах. Шевченко акцентировал на реализации. Он знал об этом еще перед матчем. Она нас подвела сегодня.

У меня нет навыков игры на позиции левого вингера. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду. Мне до Мбаппе как отсюда до Бельгии пешком", — сказал Яремчук.

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