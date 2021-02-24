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Украинцы попали в список тех, на кого тренер Гента не рассчитывает.

Летом 2021 года Гент ждет очередная кадровая революция — сообщает Voetbal Belgie.

В список тех, кто может покинуть команду по завершении сезона, попали защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

Как сообщает бельгийское издание, украинцы могли покинуть Гент еще зимой, но решили не менять команду накануне чемпионата Европы.

Сам Безус не стал распространяться на эту тему, заявив, что его дело — работать, а кому играть — решать тренеру.

🎙 Roman Bezus: “Mijn focus? Die ligt op hard werken tijdens trainingen en wedstrijden. De coach beslist wie er speelt. Hij weet als geen ander wat het beste is voor de club en daar vertrouw ik op.” #kaagent #kvmgnt #jpl



MEER ⎢ https://t.co/pqqifnfyyH pic.twitter.com/FSSTlGywfM — KAA Gent (@KAAGent) February 18, 2021

В нынешнем сезоне на счету Пластуна 14 матчей во всех турнирах и 2 гола, у Безуса — 24 матча, 1 гол.

Ранее сообщалось, что может покинуть Гент еще один украинец — нападающий Роман Яремчук.

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