Украинцы попали в список тех, на кого тренер Гента не рассчитывает.
Роман Безус, фото ФК Гент
24 февраля 2021, 22:18
Летом 2021 года Гент ждет очередная кадровая революция — сообщает Voetbal Belgie.
В список тех, кто может покинуть команду по завершении сезона, попали защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.
Как сообщает бельгийское издание, украинцы могли покинуть Гент еще зимой, но решили не менять команду накануне чемпионата Европы.
Сам Безус не стал распространяться на эту тему, заявив, что его дело — работать, а кому играть — решать тренеру.
В нынешнем сезоне на счету Пластуна 14 матчей во всех турнирах и 2 гола, у Безуса — 24 матча, 1 гол.
Ранее сообщалось, что может покинуть Гент еще один украинец — нападающий Роман Яремчук.
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